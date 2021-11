5300 jaar geleden werd hij vermoord: Ötzi de IJsman heeft ons ook nu nog veel te vertellen

Een bedaard museum is geen plek om over je voeten te struikelen. Waarom voel ik dan toch haast en staan mijn nekharen overeind, in het Archeologisch Museum in Bolzano in Zuid-Tirol? Dat komt door Ötzi de IJsman, gevonden in september 1991, dertig jaar geleden. Hij werd 5300 jaar geleden vermoord. Zijn lichaam ligt in dit gebouw. Ik kom voor een ontmoeting met een mens, om niet te zeggen: een oude kennis.

Sinds ik voor het eerst las over de bevroren jager-verzamelaar uit de prehistorie, ouder dan de piramiden in Egypte en Stonehenge, wilde ik hem al zien. Dichter bij die vage voortijd zonder geschreven bronnen kun je niet komen. Deze mummie is een poort naar dat verre verleden. Hij heeft nog steeds de gestalte van de persoon die hij was. Een mens als wij, die ooit in Europa leefde, toen daar hoogstens duizenden, misschien tienduizenden, mensen rondliepen. Op de Veluwe zijn grafheuvels te vinden uit zijn tijd, de Kopertijd in de Nieuwe Steentijd. Bij een van die grafheuvels uit het Neoliticum, op 6 kilometer van ons huis, staat vermeld dat er ‘een afdruk van een mens in het zand is gevonden’. Ötzi is geen ‘afdruk’, maar bijna compleet. Hij..

