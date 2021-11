Zes kunstwerken met bijbelse thematiek die vanaf vandaag in Depot Boijmans Van Beuningen te zien zijn

Met Depot Boijmans Van Beuningen is een nieuw iconisch gebouw toegevoegd aan het eigentijdse en steeds veranderende uiterlijk van Rotterdam. De bijna veertig meter hoge betonnen kolos met spiegelende wanden past in de traditie van de havenstad als trekpleister voor architectuurliefhebbers. Het komvormige gebouw dat rondom de skyline van Rotterdam weerspiegelt, staat als een transparant Fort Knox midden in de stad, een bouwkundig hoogstandje van architectenbureau MVRDV. Vanaf 6 november kunnen bezoekers kennismaken met de wereld achter de schermen van het museum, waar plaats is voor onderhoud en verzorging van de kunstcollectie.

verzamelaarsmuseum

Uit de collectie van ruim 151.000 objecten selecteerde conservator Oud..

