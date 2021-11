De NBV21 Kunsteditie staat vol met kunst over bijbelse verhalen. Hebben de prenten bij het Woord een meerwaarde?

Met de presentatie van de Nieuwe Bijbelvertaling in oktober verscheen ook de kunsteditie, een luxe, geïllustreerde uitgave. Maar waarom is er een speciale kunstbijbel nodig? Voegt deze uitgave ook inhoudelijk iets toe aan de teksten?

Wie de kunstuitgave van de NBV21 openslaat op pagina 1494, moet even slikken. Een van de bekendste werken van Rembrandt, ‘Het feestmaal van Belsassar’, is afgedrukt over twee pagina’s. De Babylonische vorst Belsassar ziet een hand verschijnen die ‘vreemde tekens’ op de muur schrijft. Als je niet weet dat het de God van Daniël is die hier de hand in heeft, lijkt deze gebeurtenis verdacht veel op een spiritistische seance.

De schrik bij de aanwezigen is dan ook enorm, en wordt nog het best verbeeld door de ogen van de vorst, die bijna uit hun kassen rollen. Die ogen staan letterlijk en figuurlijk centraal in de afbeelding, omdat ze het afgrijzen van Belsassar - de belangrijkste figuur in de voorstelling - weergeven.

