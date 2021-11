De wandeling: Een klompenpad met verschillende bijbelteksten

Waar lopen we vandaag?

Het Breeschoterpad is een van de 133 ‘klompenpaden’ die in Gelderland en Utrecht zijn uitgezet. De route van een klompenpad loopt deels over particuliere grond; de eigenaren hebben hun terrein ervoor opengesteld. In dit geval komen we zowel oud als nieuw geld tegen. Landgoed Scherpenzeel werd in 1793 gekocht door een man met VOC-mentaliteit, Johannes Sebastiaan van Naamen. Hij handelde onder meer in specerijen. Het landgoed is sindsdien in de familie gebleven. Wittenoord is een nieuw landgoed. De overheid stimuleert sinds 1995 de vorming van nieuwe landgoederen, die voor negentig procent uit vrij toegankelijke natuur moeten bestaan. Zo krijgen particuliere eigenaren een rol in natuurbeheer. En dit klompenpad heeft i..

