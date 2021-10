Amélie is een sfeervolle musical met een warm hart en liefde voor de kleine dingen

De Franse film Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain was in 2001 een internationaal succes. In 2015 kwam er een musicalversie, en die is nu ook in de Nederlandse theaters te zien.

Amélie, de film van Jean-Pierre Jeunet met Audrey Tautou in de hoofdrol, verhaalt over een dromerige jongedame in een geromantiseerde versie van de Parijse wijk Montmartre. Ze heeft zich als missie gesteld met kleine dingen anderen liefde en geluk te brengen. Intussen heeft ze moeite zelf uit haar eigen gekoesterde droomwereld te komen en te durven leven, bang als ze is haar hart te breken. De film was een groot succes door de mooie mix van fantasie, humor, sfeervolle, kleurrijke beelden, goed acteerwerk en de prachtige muziek van Yann Tiersen.

En nu is er in ons land dus een musicalversie van Amélie te zien, die eerder al op Broadway en West End speelde. Voor hen die de film al kennen, is het verhaal goed te volgen, omdatde musical gr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .