Kanonnen en kazematten in het Nederlands Vestingmuseum in Naarden

In welk museum zijn we vandaag?

In het Nederlands Vestingmuseum in Naarden, gevestigd in bastion Turfpoort, een van de zes verdedigingswerken waar de best bewaarde vestingstad van Nederland haar typerende stervorm aan ontleent. Deze Unesco-werelderfgoedlocatie uit 1675 bevindt zich grotendeels in haar oorspronkelijke staat. Bezoekers kunnen een goede indruk krijgen van het functioneren van de verdedigingswerken en kunnen rondwandelen door een stukje geschiedenis. In vier kazematten zijn exposities ingericht; over vestingbouwkunde, de geschiedenis van Naarden, het garnizoensleven en de Hollandse Waterlinie.

Een kazemat is een bomvrije gemetselde ruimte waar de kanonnen opgesteld stonden. Kanonniers konden de vijand onder vuur nemen en..

