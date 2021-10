Expositie over de Veluwe is ook een waarschuwing: ‘Natuur bescherm je met liefde’

Otterlo

Op de tentoonstelling Een ode aan de Veluwe in het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo zijn in één zaal veertig originele werken van Bastin te zien. De expositie werd geopend door prinses Margriet. In een kort item in het EO-programma Blauw Bloed is te horen hoe ze aan Marjolein Bastin vertelt dat zij en haar man Pieter van Vollenhoven in coronatijd elke dag een uur in het bos wandelen. Tijdens de wandelingen in en rond Apeldoorn maakt Van Vollenhoven foto’s en geeft de prinses hem de juiste lenzen aan. Aan Bastin toont ze zijn foto van een das en frislingen, zoals de jongen van wilde zwijnen genoemd worden.

De aquarellen hangen gerangschikt naar de seizoenen. Futen met jongen tussen het verenpak bij de zomer en Stinkzwam en d..

