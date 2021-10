In memoriam Bernard Haitink (1929-2021): Van bleue dirigent naar wereldmaestro

Haitink werd in 1929 in Amsterdam geboren. Al op jonge leeftijd begon hij met vioolspelen. Op het Amsterdamsch Conservatorium studeerde hij zowel viool als orkestdirectie. In 1954 en 1955 volgde hij de dirigentencursus van de NRU (Nederlandse Radio Unie). Na de tweede cursus werd hij benoemd bij de NRU, waardoor hij concerten kon geven met onder meer het Radio Philharmonisch Orkest (RPhO) en het Omroepkoor. Per 1 januari 1957 werd Haitink chef-dirigent van het RPhO.

invalbeurt

De dirigent debuteerde bij het Concertgebouworkest in 1956. Haitink was toen nog maar 27. Hij moest plotseling invallen voor een zieke dirigent, omdat hij als een van de weinigen het Requiem van Cherubini kende, dat to..

