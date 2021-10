Het bekroonde Nederlandse kinderboek Lampje wordt verfilmd. De pers kreeg deze week alvast een voorproefje op een van de filmlocaties.

Lampje, het gevierde debuut van Annet Schaap, is al in meer dan tien talen vertaald en geldt als een Nederlandse klassieker. Het jeugdboek vertelt over de negenjarige Emilia, dochter van de vuurtorenwachter, die door iedereen Lampje wordt genoemd. Op een stormachtige avond raakt ze haar vader kwijt. Met hulp van wezens van de zee (monsters en piraten) en haar vriend Vis, een jongen die ook een vis is, gaat ze op avontuur.

Het boek van Schaap werd veelvuldig bekroond, onder andere met de Gouden Griffel en de Woutertje Pieterseprijs. In 2019 werd er van het verhaal een toneelstuk gemaakt, door theatergezelsch..

