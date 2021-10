De achternicht van Karel Buls vertelt me trots over haar oudoom: ‘Hij heeft Brussel gered’

Bij de jongeheer M. Pis te Brussel worden we verrast door vrolijke kopermuziek. Het Manneken zit verstopt achter een gordijn. Aha, het zal voor de tigste keer onthuld worden in een nieuw paksken, een kostuum uit Costa Rica deze keer. De ambassadeur zelf trekt aan het gordijnkoord en daar verschijnt het joch in grijze flaphoed, grijs jasje en zwarte broek. En meteen spuit hij zijn water in een wijde boog over het gillende publiek. Applaus.

Op de Grote Markt / Grand Marché, tussen Stadhuis en Broodhuis, vinden we rust en koffie. We bestellen in het Nederlands. In Brussel zijn de restaurants immers verplicht tweetalig. Maar het meisje verstaat ons niet. Op het bonnetje lezen we: ‘2 café à € 3,90’.

Onze gids licht ons levendig in over Stadhuis..