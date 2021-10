De trekvaart was de snelweg van de Republiek der Nederlanden en wordt meer en meer gekoesterd als cultureel erfgoed

Van 1630 tot 1840 was de trekvaart veruit de belangrijkste verkeersader. De Atlas van de trekvaarten in Zuid-Holland geeft een goed beeld van het functioneren van de economie in de Republiek der Nederlanden.

Twee eeuwen lang was de trekschuit het meest populaire vervoermiddel in Nederland. In de volksschuit, die door de trekvaarten werd voortgesleept door paarden en mensen, lieten miljoenen mensen zich van de ene naar de andere stad vervoeren. Een wijd en slim vertakt netwerk van trekvaarten, met jaagpaden aan weerszijden, leverde een modern openbaar vervoer op. In de laaggelegen delen van Nederland, vooral in Noord- en West-Nederland, was de trekvaart populair. Het vervoer per schuit was relatief goedkoop en betrouwbaar.

Economisch historicus Jan de Vries schreef in 1978 zijn standaardwerk over de trekvaart Barges and capitalism. Het werk van de in de jaren vijftig naar de VS geëmigreerde De Vries werd nooit vertaald in zijn m..

