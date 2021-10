Shell en NAM poetsen met minieme investeringen hun imago op in Nederlandse musea

Utrecht

Met minieme investeringen oefenen Shell en de NAM grote invloed uit op de inhoud van tentoonstellingen van musea. Met die invloed stellen deze bedrijven de fossiele industrie in een positief daglicht.

Dat concluderen de historici Gertjan Plets (Universiteit Utrecht) en Marin Kuijt (Universiteit Leiden) in hun onderzoek naar de invloed van sponsorgelden op de koers van musea. Ze publiceerden erover in het tijdschrift Low Countries Historical Review. Plets en Kuijt bekeken tentoonstellingen en catalogi van drie musea: Rijksmuseum Boerhaave in Leiden, het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en het Drents Museum in Assen. Ze spraken ook met medewerkers van de musea van Assen en Arnhem. Boerhaave wilde niet aan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .