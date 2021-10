Schilderijen en memes worden steeds vaker verkocht als ‘NFT’: ‘Techniek is veelbelovend, maar nog niet volwassen’

Non-fungible tokens (NFT’s) spelen sinds dit jaar een grote rol op het internet. Zo werd de eerste tweet ooit verkocht in maart als NFT, voor bijna 2.4 miljoen euro. Een kunstwerk van kunstenaar Beeple ging al voor 58 miljoen euro over de online-toonbank, als NFT. En nu verkoopt Wolfgang Beltracchi 4608 versies van het schilderij Salvator Mundi, als NFT. Maar wat houdt dat eigenlijk in?

als een notaris

‘NFT is een technologie waarmee je een eigendomscertificaat koppelt aan een online-object’, legt technologie-expert Jarno Duursma uit. ‘Dat object krijgt een stukje computercode mee, die in een database komt te staan die voor iedereen wereldwijd beschikbaar is. Daarmee kun je dus aantonen dat een object van jou is...

