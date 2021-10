Van Gogh’s aardappeleters in museum heet opgediend

Is het iconische schilderij De aardappeleters (1885) van Vincent van Gogh wel een meesterwerk? Het Van Gogh Museum in Amsterdam wijdt een tentoonstelling aan dit ene schilderij van de Hollandse Meester.

Amsterdam

‘Een tentoonstelling met een prikkelende vraag’, zegt Emilie Gordenker, directeur van het Van Gogh Museum over de tentoonstelling De aardap-

peleters: misser of meesterwerk? die zij vandaag opent. ‘Maar het stellen van deze vraag bij dit schilderij is niet echt nieuw’, vertelt onderzoeker Bregje Gerritse, die de tentoonstelling samenstelde. ‘Ook in de tijd van Van Gogh werd het schilderij kritisch bekeken en beoordeeld.’ Gerritse onderzocht het ontstaansproces van het schilderij. In het Van Gogh Museum zijn schilderijen, tekeningen, schetsen en brieven van Van Gogh en tijdgenoten te zien en te lezen die van betekenis zijn geweest toen hij De aardappeleters schilderde.

Hoewel Vincent van Gogh De aardappeleters zelf als een ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .