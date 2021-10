De hele stad Assen is trots op de wereldprimeur Viva la Frida! Life and art of Frida Kahlo

Tien jaar geleden al schreef Harry Tupan, directeur van het Drents Museum in Assen, een brief naar Museo Dolores Olmedo in Mexico-Stad met de vraag of er niet te praten viel over een expositie van het werk van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo (1907-1954) in zijn museum. Donderdag was het zover en opende koningin Máxima de tentoonstelling Viva la Frida! Life and art of Frida Kahlo. Het is een wereldprimeur want voor het eerst zijn twee collecties van Frida Kahlo samengebracht: de collectie met schilderijen en tekeningen van Museo Dolores Olmedo in Mexico-Stad, en de collectie persoonlijke objecten van Museo Frida Kahlo, gevestigd in Casa Azul in Mexico-Stad, het huis waar Kahlo het grootste deel van haar leven woonde.

Beenprothese ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .