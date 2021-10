Imme Dros vertaalde C.S. Lewis: ‘De Narniareeks is echt heel goed. De taal bevalt me’

De drie bekendste Narniaboeken zijn vanaf dinsdag verkrijgbaar in nieuwe woorden. Vertaalster Imme Dros (85): ‘Alles wat overbodig is, heb ik achterwege gelaten.’

Imme Dros (85) had de Narniareeks nog nooit gelezen. Toch vertaalde ze de honderden pagina’s: ‘Leeftijdsgenoten houden van puzzelen, ik van schrijven.’

Hilversum

Het huis van Imme Dros zou niet misstaan in De Kronieken van Narnia. Achter verhullende bomen rijst het witgepleisterd op, met luiken en bogen en deuren op onverwachte plekken. ‘Hierheen!’, nodigt de bekende schrijfster en vertaalster vanuit een zij-ingang. Binnen is het schemerig. Stapels boeken overal, en schilderijen, snuisterijen. Een plek waar je wilt ronddwalen – verwonderd, half rekenend op een toegangspoort naar een wereld vol dwergen en faunen. Een gele kast, naast een houtgesneden bankje (‘uit een kermisattractie’), zou een kanshebber kunnen zijn. Op elk van de deuren is een engelachtige figuur geschilderd door Dros’ echtgenoot, illustrator Harrie Geelen. Nihil nos superat, schreef hij eronder: ..

