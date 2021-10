Een sprookje vol hoogtepunten

De musical Aladdin, dagelijks te zien in het Circustheater in Scheveningen, barst van spektakel en energie.

Een groot applaus aan het einde van een première is vanzelfsprekend, maar bij de première van Aladdin afgelopen weekeinde in Scheveningen kregen de acteurs na meerdere bekende nummers ('Zo'n vriend als ik', 'Een nieuw begin') een staande ovatie. De musical biedt dan ook veel spektakel, en voor het overige zal het publiek blij zijn geweest dat dit (een volle zaal) eindelijk weer kon, nadat de musical eerder was uitgesteld.

Aladdin is gebaseerd op de succesvolle Disney-animatie uit 1992 over een straatjongen uit het fictieve koninkrijk Agrabah die in het bezit komt van een toverlamp met een geest die hem drie wensen geeft. Met behulp van de geest laat Aladdin zich in een prins veranderen, in de hoop dat hij zo prinses Jasmine..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .