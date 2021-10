Ware doodsverachting voor een schilderij

Twee reusachtige tapijten kocht het Scheepvaartmuseum in Amsterdam in het voorjaar van 2020. Ze stellen de slag bij Solebay (1672) voor, en zijn ontworpen door zeeschilder Willem van de Velde de Oude. De tapijten vormen de apotheose van de overzichtstentoonstelling waar het museum lang van droomde: Willem van de Velde & Zoon.

Tussen de hoog oprijzende oorlogsbodems valt het bijna in het niet. Toch zou het schilderij er niet geweest zijn zonder het bootje rechts vooraan. Daarin zit hij, de tekenaar, witte perkamentvellen op schoot, potlood in de hand, deinend op de hoge golven. Willem van de Velde de Oude heeft het bij het bestuur van de admiraliteit voor elkaar gekregen dat hij in een galjoot bij de strijd op zee aanwezig mag zijn. Het is augustus 1653, de Republiek der Verenigde Nederlanden is slaags geraakt met aartsrivaal Engeland, een strijd die vooral op zee zal worden uitgevochten.

Willem van de Velde de Oude (1611-1693) wordt geboren in Vlaanderen als zoon van een binnenschipper. Hij groeit op in Leiden en komt uiteindelijk in Amsterdam terecht, waar hi..

