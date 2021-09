De wandeling: Standensamenleving op het kerkhof

Waar wandelen we vandaag?

We wandelen vandaag in Workum, een van de Friese elf steden. Workum ligt ruim tien kilometer ten noorden van Stavoren, op loopafstand van de IJsselmeerkust. In bredere kring is Workum bekend door het Jopie Huisman Museum.

Jopie Huisman, geboren in Workum in 1922, was een handelaar in lompen en oude metalen. Na een crisis in zijn leven ging hij uiterst precieze schilderijen van lompen maken, zoals een schilderij van een oude, vele malen verstelde broek van een koemelker. ‘Veel mensen herkennen zichzelf in Jopie Huisman en overdrachtelijk gezien in zo’n oude, afgeleefde broek’, schrijft Rik Zaal in Heel Nederland, een reisgids voor alle Nederlandse provincies. ‘Er is in het museum dan ook veel persoon..

