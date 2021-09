Cliënt E. Busken spreekt als een erudiete intellectueel, maar wordt behandeld als een kleuter

Gijs Scholten van Aschat overdondert het publiek met de barokke zinnen van Jeroen Brouwers, in de theaterbewerking van Cliënt E. Busken. Het verhaal ‘over niks’ is in de eerste plaats een ode aan de Nederlandse taal.

Cliënt E. Busken wordt ‘wederrechtelijk in hechtenis’ gehouden. Althans, zo verklaart hij zelf zijn verblijf in Huize Madeleine, een verzorgingstehuis voor bejaarden en dementerenden. Na een val op zijn hoofd is hij daarnaartoe gebracht, tegen zijn zin, vloekend en tierend. Als hij begrijpt dat hij nooit meer weg zal komen, besluit hij uit protest voortaan te zwijgen.

Dénken, malen, doet Busken des te meer. Het theaterstuk Cliënt E. Busken, gebaseerd op de gelijknamige roman van Jeroen Brouwers die dit jaar de Libris Literatuurprijs won, is eigenlijk niets anders dan een maalstroom aan gedachten, verpakt in een soort filippica. Busken is woedend. Over zijn aftakeling - hij schept geregeld op over hoe vitaal en viriel hij vr..

