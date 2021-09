De gierige koning, een nieuw of al bekend sprookje van Bomans?

Hilversum

Illustrator en schrijver Thé Tjong-Khing vertelde in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat dat hij werkt aan de uitgave van het sprookje De gierige koning, dat gaat over een koning die de dood ontmoet. Thé Tjong-Khing maakte niet bekend waar hij het sprookje heeft gevonden, maar wel dat hij het ‘nieuwe’ sprookje van illustraties voorziet. Verdere details over het verhaal worden in december prijsgegeven, in de maand van Bomans’ vijftigste sterfdag.

Al eerder schreef Bomans een sprookje waarin een koning de dood ontmoet, De koning die niet dood wilde, in Het Sprookjesboek van Bomans uit 1965. Maar ook in de Verzamelde Werken II van Bomans staat al een verhaal over De gierige koning. Het is ondui..

