De gulzigheid van de mens

De coronamaatregelen gooiden eerder roet in het eten, maar nu is het project waar regisseur Geke Hoogstins meer dan vijf jaar aan werkte in première gegaan. Een evenementenhal in Zuidbroek, nabij Groningen, is omgetoverd tot een immense theaterzaal waar ruimte is voor vijfhonderd bezoekers. Wat meteen in het oog springt, is het gebogen videoscherm dat de hele achterwand bestrijkt. Het is zeven meter hoog en zeventig meter breed en biedt de makers de ruimte verschillende scènes buiten en zelfs onder elkaar te tonen.

Achtergrond is het Groningse land dat geteisterd wordt door de gasboringen, maar vooral door de bureaucratische rompslomp waar bewoners zich doorheen moeten worstelen als ze proberen hun recht te halen, vanuit huizen die ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .