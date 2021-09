De wandeling: Zicht op Muiderberg na klim op de wal

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: rondom Muiden.

Waar lopen we vandaag?

Gelukkig de tijden dat ook de burchten weer van slot gaan. Een bezoek aan ’s lands beroemdste slot (met Loevestein) is alleszins de moeite waard, maar een gedetailleerde wandeling door het van oorsprong middeleeuwse ‘Amuda’, Muiden, is dat zeker ook. De naam zegt wat het was en nog immer is: monding van de Aa, de vroegere benaming van de Vecht.

Wat is er te zien?

Aan de Gooische kant van het stadje staat een pand dat eeuwenlang dienstdeed als veerhuis. Het voornaamste vervoer tussen Naarden en Muiden ging over de trekvaart, halverwege de negentiende eeuw kwam er een weg langs die steeds belangrijker werd en het veerhuis werd koffiehuis; vanaf 1927 was er rijksweg A1 en ging het meeste verkeer aan het Vechtse stadje vo..

