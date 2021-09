Neerlandici in actie voor hun vak

Een column van schrijver Abdelkader Benali waarin hij de studie Nederlands een ‘rottend karkas’ noemt, heeft onder studenten Nederlands, neerlandici en docenten voor ophef gezorgd. Woensdag lanceerde Aafje de Roest via sociale media de actie #WIJZIJNNEERLANDICI als tegenreactie.

Volgens Benali is de studie Nederlands te weinig bezig met de wereld van vandaag de dag. Ook zou het een ‘spierwitte studie’ zijn die ook nog eens te weinig vrouwelijke schrijvers behandelt, en zou het vak zich geen raad weten met nieuwe vormen van literatuur zoals spoken word, schreef hij vorige week in dagblad Trouw.

Door neerlandici en studenten Nederlands werd gepikeerd gereageerd. In Trouw reageerde studente Nederlands Mila van Nieuwenhuizen dat het curriculum allesbehalve ‘orthodox’ is en dat docenten juist meebewegen met de tijd. Zo mogen studenten de Gysbreght analyseren én rappen, en wordt de Bijbel in straattaal behandeld.

