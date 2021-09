Genoeg voor bij het haardvuur

Dave Eggers

publicatie oktober

De nieuwe roman van de Amerikaanse bestsellerauteur Dave Eggers is een vervolg op zijn verfilmde roman De Cirkel. Het Alles speelt zich een paar jaar later af, in een wereld waarin het machtigste internetbedrijf op aarde alle andere succesvolle computerbedrijven heeft overgenomen en het rijkste en gevaarlijkste – en gek genoeg meest geliefde – monopolie ooit wordt gecreëerd: The Every.

Delaney Wells lijkt niet bepaald de ideale nieuwe werknemer van The Every: als voormalig boswachter staat ze zeer sceptisch tegenover de nieuwe technologie, maar toch weet ze dankzij haar charmes een baan te krijgen. Ze is een vrouw met een missie, en heeft maar één doel voor ogen: het bedrijf van binnenuit vernietigen. Samen me..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .