De influencers van de Renaissance

Vergeet me niet

Rijksmuseum

1 oktober 2021 - 16 januari 2022

Hoe wil jij na jouw dood herinnerd worden? Het is een vraag die mensen al sinds het begin van de geschiedenis bezighoudt.

Sinds de vijftiende en zestiende eeuw lieten machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers zich steeds vaker met een geschilderd portret vereeuwigen. In de Renaissance kwam die praktijk voor het eerst echt tot bloei in Europa - portretkunst werd bijna een industrie.

De tentoonstelling Vergeet me niet in het Rijksmuseum toont honderd van deze portretten, van gezagsdragers tot de influencers van toen. Hiervoor haalde het museum topstukken binnen van beroemdheden als Holbein, Dürer, Memling en Titiaan, in bruikleen van musea uit he..

