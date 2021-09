Klassiekers in een nieuwe jas

release vanaf oktober

De romantische en fantasievolle film Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain is de meest succesvolle Franse film aller tijden, met nominaties voor vijf Oscars. Het verhaal van de dromerige Amélie Poulain die probeert anderen liefde en vrolijkheid te brengen, met het mooie Montmartre in Parijs als achtergrond, werd wereldwijd direct omarmd door een miljoenenpubliek. Vanaf oktober is Amélie voor het eerst als musical te zien in de Nederlandse theaters, mét de bekende filmmuziek. Actrice Christanne de Bruijn, bekend van haar hoofdrol in de film De dirigent (2018), speelt Amélie.

The Mousetrap

release vanaf oktober

The Mousetrap, een toneelstuk van Agatha Christie, is de langst lopende toneelvoorstelling ter wereld. Op..

