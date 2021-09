Najaar van de grote regisseurs

regisseur Denis Villeneuve

release 19 september

Voor de tweede keer wordt een poging ondernomen om een boek te verfilmen dat volgens velen niet te verfilmen is. De sciencefiction-klassieker Dune van Frank Herbert is één keer eerder bewerkt tot speelfilm. Die mislukte poging stamt uit 1984. Toen verslikte David Lynch zich in het project, dat hij tot de dag van vandaag als zijn enige flop beschouwt.

Het verhaal van Dune samenvatten is een vrijwel onmogelijke opdracht. In de meest uitgeklede beschrijving gaat Dune over Paul Atreides, de erfgenaam van het Huis Atreides. Samen met zijn familie vertrekt hij naar de woestijnplaneet Arrakis, ook wel ‘Duin’ genoemd. Daar bevindt zich een grondstof die ruimtereizen mogelijk ma..

