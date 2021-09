Is de nieuwe Coldplay ‘formidable’?

Music Of The Spheres

release oktober

De een loopt weg met de Britse band Coldplay, de ander valt ervan in slaap. Albums van Coldplay krijgen dan ook vaak zowel positieve als negatieve reacties. Half oktober mogen muziekliefhebbers opnieuw een oordeel vellen over de te verschijnen plaat Music Of The Spheres. Het is het negende studioalbum van de band die in het verleden grote hits scoorde

met nummers als ‘Clocks’, Viva La Vida’ en ‘Fix You’. De laatste tien jaar experimenteert Coldplay er flink op los en op dit album doen titels als ‘Higher Power’, ‘Alien Choir’, ‘My Universe’ en ‘Coloratura’ wat raadselachtig en buitenaards aan. Waar het heen gaat, horen we in oktober. Met ‘Higher Power’ kregen fans al een voorproefje: een typ..

