Ruth-musical is vol emoties

‘Ruth is heel dapper en ze blijft doorzetten. Als ze niet met Naomi was meegegaan, was koning David nooit geboren.’ Samuel Voncken (12) uit Delft is onder de indruk van de bijbelse Ruth en haar verhaal. Hij is een van de spelers in de familiemusical Ruth. ‘Ik ben koning David als jonge jongen.’

In de musical vertelt opa Obed aan de jonge David het verhaal van overgrootmoeder Ruth. Door middel van flashbacks wordt het publiek haar verhaal ingezogen. Ruth koos niet de makkelijkste weg. ‘Ze had in Moab kunnen blijven, maar dat deed ze niet’, vertelt Samuel.

Samuel is dol op acteren en zingen. ‘Ik heb zangles. En in de musical mag ik drie keer solo zingen. Het laatste lied is het lastigst omdat het best hoog is en mijn stem lager wordt.’ Samuel doelt op Psalm 23, die als rode draad door het verhaal loopt. De Heer is mijn herder, in het Hebreeuws is dat Adonai Roi. In de oefenruimtes in Helmond, een voormalig kerkgebouw en de parochiezaal, komen die twee woorden - Adonai Roi - letterlijk vaak voorbij. Ze staan op de paarse T-shirts d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .