Viral: Sadia Badiei deelt de familierecepten van haar favoriete Afghaanse gerechten

Sadia Badiei is een Canadese youtuber. Op haar blog en YouTube-kanaal Pick Up Limes deelt ze kookvideo’s met plantaardige gerechten, geeft ze tips en beantwoordt ze voedingsvragen als ‘is suiker echt zo slecht?’ Sadia weet waar ze over praat. Ze is diëtist en voedingsdeskundige en werkte na haar afstuderen in een ziekenhuis in Vancouver.

Na een rondreis door Azië en Europa verhuisde Sadia naar Nederland en trok ze in bij haar vriend in Eindhoven. In 2017 startte ze haar YouTube-kanaal en iets meer dan een jaar later tikte ze al de miljoen abonnees aan. Dat ze kennis van zaken heeft, komt duidelijk naar voren in haar video’s. Zo legt ze bijvoorbeeld uit hoe je meer ijzer kunt binnenkrijgen. Of hoe je de opname van voedingsstoffen kun..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .