Een bezoek aan het Nationaal Vlechtmuseum. ‘Een tocht in de tijd, maar tegelijk is vlechtwerk weer trendy’

In welk museum zijn we vandaag?

In het Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde. Het museum gaat over de geschiedenis van het vlechten van manden en stoelen. Het Friese Noordwolde is het vlechtdorp van Nederland. In de topdagen werden er jaarlijks meer dan 250.000 stoelen gevlochten. Het museum is gehuisvest in de enige Rijksrietvlechtschool van Nederland. In dit monumentale pand leerden tussen 1912 en 1969 ongeveer duizend jongens en meisje het vlechtvak. Het praktijklokaal is nauwelijks veranderd. Wie wil, kan het reserveren als trouwlocatie.

Het gebied rond Noordwolde was arm. Vroeger leefden de mensen er van het veen. Het was een Duitse veenarbeider die de lokale bevolking wees op de mogelijkheden om van wilgentenen mandjes te vlechten. Op..

