Viral: Verontwaardiging over verzoek gratis op te treden bij Formule 1

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: Chef’Special werd gevraagd om gratis op te treden bij de Formule 1 in Zandvoort.

Woensdagavond deelde Joshua Nolet, zanger van de Nederlandse band Chef’Special, op sociale media in een video een boodschap aan het demissionaire kabinet. ‘Het was voor ons allemaal, de band, de crew, alle collega’s, heel shitty dat alle festivals in september als sneeuw voor de zon verdwenen’, begint Nolet zijn betoog. Dat afgelopen weekend door de entertainmentindustrie werd gedemonstreerd tegen deze maatregelen met de actie UnmuteUs voelde voor de zanger ‘powerful’. Er kwam vanuit Den Haag geen reactie op het protest. ‘Au, dat doet gewoon een beetje pijn’, zegt Nolet.

In diezelfde periode kreeg Chef’Special een verzoek binnen van de Dutch Grand Prix namens prins Bernhard om te komen optreden bij de Formule 1. Leuk, dachten ze. Ma..

