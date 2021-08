Veelstromenland: De Eem voert al het valleiwater af

HIER NIET PLASSEN. Met koeienletters stond het geschreven. Elke wandelaar en fietser op het pontje was gewaarschuwd. Want vanaf dat knusse en befaamde veer bij Eemdijk was het bord zonder bril goed te lezen. Het bord is weg en ontsiert de idyllische plek niet meer.

We weerstaan de neiging om Drs. P. maar zelfs te neuriën, laat staan te zingen. Het komt ook alleen de pontbaas toe, een goedmoedig man, die zijn werk met zin doet en de pont tot plezierpont maakt.

Eemdijk biedt verpozing in eetcafé Ootje Eppie en bezinning in de gereformeerd-vrijgemaakte kerk recht ertegenover. Het dorp kent nog twee kerken: de christelijk-gereformeerde met een toren die eindigt in een opengeslagen Bijbel en de gereformeerde PKN-kerk. Verder strekt het dorp zic..

