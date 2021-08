Een paar aardige dingen uit het blauwe boek dat deze zomer weer op mijn mat viel

Zomer. Het blauwe boek valt weer op de mat. Je kunt het in de winkel niet kopen, het gaat alleen als Jaarboek naar de ruim 1500 leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden (MNL), een gezelschap van vooral Nederlandse literatuur- en historieschrijvers. Graag geef ik er een paar aardige dingen uit door. Driekwart van het boek bestaat uit ‘Levensberichten’ van zogeheten ‘afgestorven leden’. Ik duik daar altijd meteen een avond in, om levens te wegen, een leerzaam bedrijf. Deze keer staan er 24 Levensberichten in van elk gemiddeld tien bladzijden.

Een paar jaar geleden bouwde de MNL het Jaarboek om tot een digitaal Jaarboek. Maar voor 15 euro kon je het toch nog als boek ontvangen. Natuurlijk heb ik me gemeld. Ik wi..