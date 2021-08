Ernst van de Wetering (1938-2021) was ’s werelds grootste Rembrandt-kenner

Zijn autoriteit dankte hij aan het werk dat hij verrichtte met het Rembrandt Research Project (RRP), waarbij Ernst van de Wetering (1938-2021) vanaf de oprichting in 1968 betrokken was. Het RRP was de grondlegger van het natuurwetenschappelijk onderzoek naar schilderijen. Door technisch onderzoek naar het materiaal – de verf, het doek, het paneel – werd zo veel mogelijk informatie verzameld.

Rembrandtkenner Ernst van de Wetering tijdens de presentatie in het Rembrandthuis in Amsterdam van het kleine paneel Oude man met baard.

Amsterdam

Waar kunsthistorici voorheen keken naar de stijl (‘Rembrandt zou die neus nooit zo hebben geschilderd’), analyseerde het RRP bijvoorbeeld pigmenten. Bevatten die ingrediënten die pas in 1670 werden gebruikt, dan kon er een streep door de naam van Rembrandt, die in 1669 overleed.

De brievenbus van het RRP puilde uit met post van mensen die in het bezit meenden te zijn van een Rembrandt, zegt kunsthistoricus Marieke de Winkel, die tussen 1993 en 2003 met Van de Wetering bij het RRP werkte. ‘Dan was het weer een foto van een bruine placemat, waarna Ernst in een keurige brief schreef dat het geen Rembrandt kon zijn, gezien de trein op de achtergrond.’

Een enkele keer was het wél veelbelovend. Zoals in 2006, met Een geleerde aan zi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .