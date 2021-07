Opgravingen in de Delftse Nieuwe Kerk en op zoek naar oude verdedigingsmuren

Delft

Aan de buitenkant van de imposante Nieuwe Kerk is weinig te zien, behalve een houten omheining. Te horen is er des te meer. Een gigantische machine zuigt grond af die in de zuidelijke koorgang van de kerk door archeologen is afgegraven. Met laarzen aan stappen we met stadsarcheoloog Steven Jongma naar binnen om de werkzaamheden in de kerk van dichtbij te bekijken. Deze week zijn de archeologen met hun werk begonnen. Nu al hebben ze de eerste laag van de begraafplaats binnen de kerkmuren blootgelegd. Gemetselde muurtjes van grafkelders zijn al zichtbaar. Even verderop buigen twee, in rode hesjes gestoken en met bouwhelmen getooide, archeologen zich over een skelet. Met kwastjes en spatels wordt het menselijk skelet verder van grondre..

