Een ode aan de Nederlandse kust, maar een waarschuwing tegen massatoerisme

Bij kust en strand denken velen in eerste instantie aan rust en ruimte. Die zijn er zeker te vinden, maar vanzelfsprekend is dat niet, blijkt uit een kroniek over de kust van Martin Hendriksma.

Denk aan de kust en bij menig Nederlander komen de herinneringen aan mooie vakanties spontaan opborrelen. Of het nu die trip naar een van de Waddeneilanden is of een dagtochtje naar natuureiland Tiengemeten. Bij het lezen van het boek van journalist en schrijver Hendriksma over de Nederlandse kuststrook, van Rottumeroog tot aan het Zeeuwse Cadzand, had ik zomaar het deuntje van een zomerhit uit 1976 in m’n hoofd. ‘Ik wil terug naar de kust’, heette het nummer waarmee Sjoukje van ’t Spijker, beter bekend onder haar artiestennaam Maggie McNeal, in de warme, lange en droge zomer van ’76 een bescheiden hit scoorde. Bij meer jongere lezers zullen de muzikale gedachten eerder gaan naar ‘Aan de kust’ van de Zeeuwse formatie Bløf. Het zegt iets ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .