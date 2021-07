Op zoek naar de ziel der dingen

‘Kunst is uiting geven aan geestelijk leven’, schrijft Jan Mankes in 1913. Waar of niet waar? Een tentoonstelling van zijn dierenschilderijen geeft de gelegenheid om die bewering eens grondig te overdenken.

Oranjewoud

Hij begon als knechtje van een huisschilder, maakte zijn kunstopleiding niet af, en schilderde onopvallende werken, bescheiden van formaat. Het leven van schilder Jan Mankes (1889-1920) was kort en weinig indrukwekkend. Een groot vernieuwer was hij ook al niet. Toch is zijn werk ruim honderd jaar na zijn sterven nog steeds bekend en geliefd. Hoe komt dat?

In 1909 verhuist de twintigjarige Jan met zijn ouders naar het Friese De Knijpe. Daar, net als in Oranjewoud vlak bij Heerenveen, bezoekt de vrijzinnig denkende Mankes regelmatig de zondagse diensten van de plaatselijke Doopsgezinde Gemeente, die in 1911 een nieuwe dominee krijgt: Anne Zernike, een Amsterdamse dame van goede komaf. Het is een primeur: ze mag zich de eerste vrou..

