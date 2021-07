Veelstromenland: Over de Vecht werd driftig gesmokkeld

In de vroege ochtend met staalblauwe lucht wordt de stilte verbroken en tegelijk bevestigd door het dubbel geklepper van pa en ma ooievaar, hoog op een paal naast wat hier Die Vechte heet. Want we bevinden ons in Laar, Kreis Bentheim, net over de grens onder Coevorden.

Deze voor ons Overijsselse Vecht is een regenwaterrivier die in het Münsterland ontspringt en bij Zwolle uitmondt in het Zwarte Water. Dan heeft hij er 167 kilometer op zitten, waarvan 60 kilometer op ons grondgebied.

In ons land stroomt de Vecht door een opvallend breed dal tussen Drenthe en Twente, beide hoger gelegen. Daar ontstonden in de Middeleeuwen de esdorpen. Dorpen die le..

