Zo haal je het meest uit een museumbezoek met jonge kinderen

Op de koelkast van Mirjam Stanojevic (32) hangt een ‘Mondriaan’. De tekening met gele, rode en blauwe vlakken in zwarte lijnen is gemaakt door haar zoon Christoph (5). Hoewel hij tijdens de ontmoeting voor dit artikel zegt dat hij het leuk vindt naar musea te gaan (‘om te kijken, naar vormen’), heeft hij er echt niet altijd zin in. Toch neemt zijn moeder hem er graag mee naartoe. Ze deelt hun avonturen op Instagram en Facebook onder de naam De Kleine Ontdekker, en hoopt daarmee als cultuurambassadeur andere ouders te inspireren educatieve activiteiten te ondernemen met hun kinderen. ‘Ik wil Christoph laten zien dat hij kunstenaar of museumdirecteur kan worden. Juist omdat er in mijn jeugd geen aandacht was voor kunst.’

Stanojevics ouders ..

