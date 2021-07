Wim Daniëls over de geschiedenis van de Nederlandse vakantie: ‘Het fenomeen liften is verdwenen’

De tijd leek vorig jaar even stil te staan. In plaats van verre reizen te maken, stapten Nederlanders op de fiets of parkeerden de caravan op een camping een provincie verderop. Eigenlijk net zoals vakantie vieren ooit begon. Schrijver en theatermaker Wim Daniëls (66) schreef een boek over de geschiedenis van de Nederlandse vakantie.

Er wordt tegenwoordig niet veel meer gelift volgens Wim Daniëls. 'Misschien vinden we het te gevaarlijk geworden of komt het doordat de welvaart is toegenomen.'

Wat was uw eerste ervaring met op vakantie gaan?

‘Ik was al zestien toen ik voor het eerst op vakantie ging. Dat kwam simpelweg doordat wij voordien thuis niet gingen. Ik ben met mijn ouders nooit op vakantie geweest. Zij hadden er aanvankelijk geen tijd en geld voor en het zat ook niet in hun systeem toen het wel kon. Mijn vader was een arbeider. Het heeft lang geduurd voordat arbeiders een behoorlijk aantal vakantiedagen kregen. Negentig jaar geleden hadden ze er drie bij een zesdaagse werkweek. De vakbonden hebben er in de loop van de tijd met veel moeite voor gezorgd dat het er meer werden. Toen mijn vader bijna gepensioneerd was, zijn mijn ouders met een busreis van de Boerenleenbank - de latere Rabobank - waar mijn broer werkte, naa..

