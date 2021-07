Spiegel liegt én legt schaamteloos bloot in tentoonstelling over waarheid en bedrog

Wie in de spiegel kijkt, denkt de werkelijkheid te zien of ten minste een stukje ervan. Maar klopt dat wel? De tentoonstelling Mirror | Mirror. Reflect Yourself! houdt de bezoekers letterlijk en figuurlijk een spiegel voor.

Amersfoort

De spiegel staat zowel symbool voor waarheid als voor vergankelijkheid, voor zelfkennis als voor wellust. Wie in de spiegel kijkt, bepaalt zijn eigen spiegelbeeld, door de buik in te houden en de lippen te tuiten, en ziet maar een deel van zichzelf. De achterkant blijft bijvoorbeeld buiten beeld. De kijker ziet hoe hij zichzelf wil zien. Een spiegel laat sowieso pas wat zien als een mens durft te kijken.

Ze vroeg zich af of het wel de goede tijd was voor een reflecterende tentoonstelling. Ze had deze tentoonstelling al voor corona bedacht, toen nog niemand maandenlang online vergaderd had. ‘Ik las ergens dat er meer vraag is naar gezichtscorrecties sinds corona, omdat mensen zo geconfronteerd zijn met hun gezicht.’

De tentoonstel..

