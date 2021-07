Statement tegen elitaire investeerders

Arnhem haalt een prominent werk van Florentijn Hofman neer. Schiedam haalt zijn nieuwste kunstwerk binnen. De bijzondere beelden van Hofman (1977) doen nadenken over de betekenis van kunst in postmoderne tijden. In de Schiedamse Stadscocon trakteert de ongelovige artiest op een religieuze ervaring.

Florentijn Hofman woont met zijn gezin in Arnhem. Acht jaar geleden plaatste deze stad het Feestaardvarken voor het honderdjarig jubileum van Burgers’ Zoo. Begin deze maand maakte het werk plaats voor nieuwbouw. Het is de bedoeling een alternatieve locatie te vinden voor het beeld dat door spelende kinderen en hangjongeren aan renovatie toe is. Toch is dat voor Hofman niet vreemd: zijn kunstwerken zijn vaker van tijdelijke aard. Tenzij in opdracht gemaakt, verkoopt hij ze ook niet.

Zo breekt Hofman in 2007 internationaal door met zijn project ‘Vreugde verspreiden over de wereld’. Enorme gele badeenden duiken op van Frankrijk tot Australië. In Hongkong trekt een veertien meter hoog exemplaar in een maand acht miljoen kijkers.

De Stadscocon van..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .