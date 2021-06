Veelstromenland: Eerste slagen op een bevroren oer-rivier

Quizvraag (voor gevorderden): welke schaatsers (m/v) zijn geboren aan de boorden van de Boorne?

Nee?!

In Akkrum is dat bijna tachtig jaar geleden Sjoukje Dijkstra en in Aldeboorn shorttracker Daan Breeuwsma en 10 km-specialist Jorrit Bergsma. In Beetsterzwaag Hilbert van de Duim, waar de rivier een stroompje is en Oud of Koningsdiep heet. Het zou me niet verbazen als zij hun eerste slagen hebben gezet op de bevroren versie van deze oer-rivier. Nu bloeit aan de oevers het fluitenkruid en koolzaad in hun ‘Vaticaanse’ kleurencombi van geel en wit. Na een lang koud en nat voorjaar uitbundiger dan ooit.

De Boorne ontspringt bij Bakkeveen, niet ver van de plek waar op 10 april 1945 de kunstenaar Hendrik Werkman met negen anderen werd geëxec..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .