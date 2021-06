Tijdschrift Liter maakt herstart

Amersfoort

Vorig jaar oktober meldde de redactie noodgedwongen te moeten stoppen. Het tijdschrift kreeg de begroting niet meer rond door een tekort aan betalende abonnees. Aanvullende subsidies bleken ook niet toereikend. In december verscheen daarom het laatste nummer, editie honderd. Het bericht dat het tijdschrift moest stoppen leverde een stroom aan reacties op, en hoofdredacteur Gerda van de Haar kon daarom in mei een herstart aankondigen. De enige voorwaarde: 75 abonnees erbij.

Die zijn er gekomen, want het aantal abonnees is inmiddels bijna verdubbeld naar meer dan vijfhonderd. Die abonnees ontvingen donderdag editie 101. De bijna-verdubbeling is volgens Van de Haar te danken aan een succesvolle campagne. ‘Dit bevestigt wat we steed..

