Het museum: Astronomische grootheden binnen Utrechts bolwerk

Nederland kent zo’n duizend officiële musea, en daarnaast een groot aantal officieuze. Welke verborgen pareltjes zitten daartussen? Vandaag: Sonnenborgh Museum & Sterrenwacht in Utrecht.

In welk museum zijn we vandaag?

In een karakteristiek gebouw met een rijke historie. Het museum is gevestigd binnen een van de vier bolwerken die keizer Karel V tussen 1544 en 1558 liet bouwen ter verdediging van de stad Utrecht. De Sonnenborgh stamt uit 1552. Vanuit het museum daal je met een wenteltrap af naar de oude gewelven. Daar kun je rondscharrelen tussen de door vocht aangetaste muren van het bastion. Er bevinden zich zelfs nog een antiek kanon en een vitrine met archeologische vondsten. Maar we zijn hier voor de astronomie. De beroemde meteoroloog Buys Ballot zorgde ervoor dat de Utrechtse Sterrenwacht naar de Sonnenborgh verhuisde. Binnen deze muren richtte hij ook het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) op, d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .