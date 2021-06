‘Niet één beeld van Maria is volledig; er is altijd een ander perspectief mogelijk’

In de Bijbel staat weinig over Maria Magdalena. Tegelijk was ze aanwezig bij belangrijke momenten in Jezus’ leven. Die combinatie zorgt al eeuwen voor fascinatie. De weinige feiten lieten ruimte voor veel verbeelding, toont een nieuwe expositie in Museum Catharijneconvent.

The Exorcism of Mary Magdalene, 2020, olieverf op doek, Helen Verhoeven. Courtesy kunstenaar / Stigter van Doesburg, Amsterdam.

Wie was Maria Magdalena? Afgaande op alleen nog maar de films waarin zij een rol speelt, doemt er al een diffuus beeld op, vertelt de voor dit soort gelegenheden bijkans onvermijdelijke Herman Pleij in een video. Nu eens is ze een prostituee, dan de vrouw van Jezus, en een volgende keer - de laatste jaren steeds vaker - is ze een van Jezus’ volgelingen. En niet zomaar één, maar een bijzonder toegewijde en ingewijde.

Dat de beeldvorming over Maria van Magdala behoorlijk uiteenloopt, is echter al een veel ouder fenomeen dan de eerste films, vertelt conservator Lieke Wijnia, die meer dan twee jaar aan de tentoonstelling Maria Magdalena werkte. Het oudste kunstobject met Maria Magdalena in de expositie die vandaag opent, komt ui..

