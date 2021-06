Deze tentoonstelling laat een glimp van het échte leven in Kamp Moria op Lesbos zien

Klapperende tentzeilen, regen en blubberige paden. Maar ook mannen die geconcentreerd zitten te schaken en kinderen die op een berg grind spelen. Met de expositie ‘Now You See Me Moria’ bieden vluchtelingen en migranten op Lesbos een bijzonder inkijkje in hun dagelijks bestaan.

Rotterdam

Amir (21) vluchtte in 2019 uit Afghanistan. Hij verblijft in een tentenkamp met zo’n 5000 ontheemden in Mavrovouni op het Griekse eiland Lesbos, pal aan de Egeïsche Zee. Daar deelt hij een tent met negen andere mannen. ‘Ik geef Engelse les aan kinderen en volwassenen en speel potjes schaak met mijn vrienden’, vertelt hij in een WhatsApp-gesprek.

Tussen zijn dagelijkse bezigheden door maakt Amir – die om veiligheidsredenen niet met zijn achternaam in de krant wil – foto’s met zijn telefoon. In het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam is nu een selectie van zijn opnamen te zien. Foto’s en videobeelden van Amir en andere vluchtelingen en migranten op Lesbos geven een beeld van hun leven.

De Spaanse beeldredacteur Noemí (41), die evenal..

