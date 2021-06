België geeft Congo roofkunst terug ‘of er nu wel of niet mogelijkheden zijn die te bewaren’

België is klaar met ingewikkeld doen over teruggave van roofkunst. Het kabinet heeft besloten dat voorwerpen die België in de koloniale tijd illegaal in handen heeft gekregen, eigendom van Congo zijn. Of daar nu een museum voor is, of niet.

Congolese kunstvoorwerpen in het AfricaMuseum in België. Onduidelijk is of ze rechtmatig verkregen zijn.

Amsterdam

Al in 1878 vroeg koning Ne Kuko om zijn beeld. Een Belgische rubber- en ivoorhandelaar had een nkisi, een beeld dat door een geest wordt bewoond, buitgemaakt tijdens een strafexpeditie tegen negen Congolese chefs, waaronder Ne Kuko. Wie een nkisi in huis heeft, is een machtig mens, dus nam Alexandre Delcommune het spijkerbeeld volgens de Belgische krant De Standaard als ‘menselijke gijzelaar’ in 1883 mee naar België.

In 1973 eiste de voormalige president van Congo, Mobutu Sese Seko, het beeld terug. Ook Ne Kuko’s nakomelingen waren van mening dat het spijkerbeeld beter af is in Congo, waar priesters de geest in de nkisi tot leven kunnen brengen. De Congolese president Felix Tshisekedi vroeg er weer om tijdens de opening van een n..

